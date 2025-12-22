Чудо весом в 500 граммов: неонатологи из Наро-Фоминска спасли самую маленькую новорожденную в истории Подмосковья

Врачи-неонатологи Наро-Фоминского перинатального центра совершили настоящее чудо, выходив новорожденную девочку с экстремально низкой массой тела — менее 500 граммов. Этот случай признан уникальным в истории Подмосковья, так как малышка стала самым легким ребенком, появившимся на свет в регионе, сообщил REGIONS.

Девочка родилась недоношенной, и врачи в первые критические дни вели за ней круглосуточное наблюдение, применяя щадящую искусственную вентиляцию легких. Сейчас ее состояние стабильно: малышка набирает вес и адаптируется.

«Девочка весила всего 480 граммов. Каждый грамм веса, каждый вдох и выдох новорожденного — это результат слаженной работы целой команды: неонатологов, медсестер, реаниматологов», — рассказала REGIONS заместитель главврача по педиатрической помощи Марина Атопова.

Согласно информации медика, неонатальная служба за год выходила 29 младенцев с экстремально низкой массой тела, демонстрируя уровень выживаемости более 90%. По итогам 2025 года в учреждении приняли свыше 6000 родов, в результате которых родились более 6100 детей.

