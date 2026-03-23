Чудом спаслись: глыба льда рухнула в считаных метрах от отца с ребенком на руках

Житель Кемерова рассказал об инциденте, который произошел с его семьей в воскресенье, 22 марта. Горожанин вышел на прогулку с супругой и малышом. В один момент с крыши пятиэтажного дома упала глыба льда. В беседе с VSE42.Ru он рассказал, что история могла закончиться трагически.

Горожанин рассказал, что перед падением глыбы льда и снежной массы вместе с семьей он уже подходил к подъезду, чтобы открыть дверь. Он достал ребенка из коляски и на руках с ним подошел к двери. Супруга осталась в нескольких шагах. В считанные минуты произошел сход снежной массы.

«К счастью, мы не пострадали», – сказал собеседник VSE42.Ru.

По информации издания, момент падения глыбы зафиксирован умным домофоном. На видео видно, как мужчина на руках с ребенком успел подойти к двери многоэтажного дома. Упавшая глыба разделила его с супругой.

Жители города выразили надежду, что работники коммунальных служб ответственно подойдут к своим обязанностям и оперативно избавят вверенные им кровли от подтаивающего снега и наледи.

