УК молчит, машина в хлам: на Вторчермете рухнула льдина и чуть не убила екатеринбуржца

Вечером 12 марта в Екатеринбурге на Вторчермете произошло ЧП: с крыши дома № 8 на улице Палисадной рухнула тяжелая глыба льда. Под удар попал припаркованный во дворе Opel Corsa — у машины серьезно повреждена крыша.

Очевидица происшествия рассказала, что автомобиль буквально «всмятку». Женщина выразила опасение, что вместо машины под ледяной глыбой мог оказаться ребенок. По ее словам, последствия были бы куда страшнее.

Корреспонденты E1.RU попытались связаться с управляющей компанией, обслуживающей дом на Палисадной, но дозвониться до нее не удалось — на звонки никто не ответил.

Накануне в город пришла настоящая весна: резкая оттепель спровоцировала активное таяние снега и льда на крышах, что создает дополнительную опасность для прохожих и припаркованных машин.

