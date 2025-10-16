Чудовищное нападение на подростка: россиянин предстанет перед судом

В кузбасском городе во вторник, 14 октября, мужчина избил подростка и угнал автомобиль, принадлежавший матери несовершеннолетнего, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу СК и полиции Кузбасса.

По информации ведомств, нападавший знал молодого человека. Он заметил подростка в автомобиле. Ныне задержанный гражданин подошел к машине, насильно вытащил несовершеннолетнего горожанина и начал избивать его. Мужчина требовал дать ему денег.

По данным ведомств, молодой человек отказал в просьбе. Предположительно, после этого нападавший сел в автомобиль, который принадлежит матери подростка, и покинул место происшествия. Несовершеннолетний и его мама обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

По информации ведомств, пострадавший получил телесные повреждения. Эксперты оценили стоимость угнанного авто в 60 тыс. руб. Следователи и оперативники установили лицо нападавшего и задержали его. Автомобиль вернули собственнице. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для подозреваемого.

