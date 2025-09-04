Чукотские чаи, вареники с рыбой и дальневосточный плов: что предлагали гостям ВЭФ-2025

Для участником и гостей форума ВЭФ-2025 работал рыбный рынок, где предлагалось приобрести авторские блюда поваров Дальнего Востока, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, владивостокские повары приготовили разнообразные блюда, многие из которых созданы по эксклюзивным рецептам. Корреспондент «Восток-Медиа» ознакомился с ценами на авторские блюда. Дальневосточный плов с морепродуктами можно было попробовать за 690 руб. Такую же цену установили для авторских пельменей с рыбной начинкой. В меню добавили «Обед дальневосточника» стоимостью 500 руб. Вес порции — 210 граммов.

По данным издания, гостям также предлагали необычные закуски, например приморскую камбалу в виде чипсов. В ассортименте также имелись чукотские чаи и лимонады. Корреспондент отметил, что авторские блюда пользовались спросом среди гостей мероприятия. На территории находятся и другие локации, которые привлекают внимание участников форума.

Ранее сообщалось, как стартовал ВЭФ-2025: робот-обнимашник в красной шапке-ушанке встречал гостей, а у главного входа журналисты заметили огромные очереди.