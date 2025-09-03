Робот-обнимашник в красной шапке-ушанке и огромные очереди: как стартовал ВЭФ-2025

Во Владивостоке начался юбилейный Восточный экономический форум, сообщил vostokmedia.com. Корреспондент издания рассказал, что на входах образовались большие очереди.

По информации издания, организаторы форума усиливают пропускную дисциплину. Участники мероприятия подтверждают, что в нынешнем году на форум прибыло большое количество гостей. Издание опубликовало фото: перед входом образовалась такая очередь, что конец ее не виден.

«Таких очередей мы нигде не увидим», — отметил один из участников.

По данным издания, в рамках форума с участием военных, волонтеров, юнармейцев, представителей павильонов различных регионов и республик состоялось шествие с большой Георгиевской лентой. Павильон Магаданской области стал начальной точкой. Ленту донесли до главной сцены выставки. В патриотической колонне объединились люди разных возрастов и профессий.

По информации издания, после торжественного шествия прошла минута молчания. Так началось открытие «Улицы Дальнего Востока», которое сопровождалось символичным исполнением песни «Это Дальний Восток». Гости продолжают прибывать на мероприятие. Их в красной шапке-ушанке встречает робот-обнимашник. Он приветствует участников, обнимается с ними и дает «пятюни». Робот также интересуется, как у гостей дела.

«Выяснилось, что робот является символом сотрудничества России и Китая. Встретить его можно у павильона Амурской области», — сообщил корреспондент ИА «Восток-Медиа».

Ранее сообщалось, что гостей ВЭФ-2025 кормят окрошкой за 3,9 тыс. руб. и фуа-гра за 6,2 тыс. руб.