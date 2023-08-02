CNBC: Между Украиной и США возрастает напряжение и непонимание
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Телеканал CNBC получил от анонимных источников информацию о реакции США на некоторые действия президента Украины Владимира Зеленского, пишет агентство «РИА Новости».
Перед началом проведения саммита Украина получила регламент мероприятия. Президент Украины был возмущен тем, что на встрече стран Киеву не выдадут приглашение в НАТО. Он назвал подобное отношение к его народу несерьезным, а действия представителей стран НАТО «беспрецедентными» и «абсурдными». Телеканал CNBC отмечает, что такая реакция очень не понравилась не только в США, но и многим союзникам по НАТО. Между Украиной и партнерами все больше возникает напряжение в отношениях.
«Администрация США была очень раздражена»,- такими данными располагает телеканал CNBC
Во-первых, в НАТО считают, что Украина должна быть благодарной за помощь. Согласно заявлениям бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа Зеленского постоянно убеждают, что «стакан наполовину полон» и рекомендуют именно так относиться к происходящему.
Во-вторых, Украина совершает действия, от которых в НАТО ее просят отказаться. Несмотря на самостоятельность и неповиновение, Киев настойчиво просит принять страну в военный альянс. Есть между партнерами и разногласия в вопросах поставок оружия. Киев заявляет, что помощи мало. Многие страны НАТО не могут с этим согласиться.