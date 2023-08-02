Перед началом проведения саммита Украина получила регламент мероприятия. Президент Украины был возмущен тем, что на встрече стран Киеву не выдадут приглашение в НАТО. Он назвал подобное отношение к его народу несерьезным, а действия представителей стран НАТО «беспрецедентными» и «абсурдными». Телеканал CNBC отмечает, что такая реакция очень не понравилась не только в США, но и многим союзникам по НАТО. Между Украиной и партнерами все больше возникает напряжение в отношениях.

«Администрация США была очень раздражена»,- такими данными располагает телеканал CNBC

Во-первых, в НАТО считают, что Украина должна быть благодарной за помощь. Согласно заявлениям бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа Зеленского постоянно убеждают, что «стакан наполовину полон» и рекомендуют именно так относиться к происходящему.

Во-вторых, Украина совершает действия, от которых в НАТО ее просят отказаться. Несмотря на самостоятельность и неповиновение, Киев настойчиво просит принять страну в военный альянс. Есть между партнерами и разногласия в вопросах поставок оружия. Киев заявляет, что помощи мало. Многие страны НАТО не могут с этим согласиться.