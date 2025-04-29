CNN раскрыл судьбу Крыма и потерянных после 2022 года территорий Украины

Чиновники, которые знакомы с мирным планом США, на правах анонимности раскрыли пункты документа, сообщил CNN.

По информации собеседников CNN, США предлагают признать Крым российским. Кроме того, территории, которые были освобождены в период с начала спецоперации, также будут официально признаны российскими.

«План США по окончательному прекращению боевых действий включает признание Вашингтоном контроля России над Крымом <> и предоставление России дополнительных украинских территорий, оккупированных с момента начала ее полномасштабного вторжения в 2022 году», — рассказали собеседники телеканала.

По информации издания, президент США Дональд Трамп разочарован тем, что процесс по урегулированию конфликта на Украине проходит медленно. Лидер старается ускорить подписание необходимых договоров и завершения боевых действий.

Издание собрало из открытых источников реакцию мировых лидеров на предложения США. Так, министр обороны Германии Борис Писториус в интервью немецкой общественной телерадиокомпании ARD назвал предложенные уступки капитуляцией Украины. Спикер отметил, что Киев мог на таких же условиях завершить конфликт еще год назад. Министр не видит никаких преимуществ от сделки для украинской стороны.

В материале CNN теме присутствия северокорейских солдат на территории Курской области отведено отдельное место. Автор статьи предполагает, что пока решается вопрос о судьбе Украины отношения между Россией и Северной Кореей вышли на новый уровень.

Ранее Вэнс предупредил, чем грозит миру продолжение конфликта на Украине.