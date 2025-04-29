Вэнс предупредил, чем грозит миру продолжение конфликта на Украине

Украина уже не сможет одержать победу в конфликте, даже если военные действия будут длиться еще несколько лет.

Однако это может привести к ядерной эскалации, заявил в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он также призвал украинцев не верить в распространяемую мейнстримовыми СМИ идею о том, что если война продлится еще несколько лет, то русские не выдержат, тогда Украина сможет вернуть утраченные территории.

«Но это не та реальность, в которой мы живем», — отметил Вэнс.

Он считает, что если военные действия не прекратятся, то в результате «это может привести к эскалации в ядерную войну».

Ранее сообщалось о том, что Вэнс предложил остановить украинский конфликт на нынешней линии соприкосновения.