CNN: Киев временно отказался от возвращения потерянных территорий
CNN: Киев отказался от возвращения потерянных территорий на неопределенный срок
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Киев вынужден отказаться от возвращения неподконтрольных ему территорий при условии, если территориальный вопрос будет решен в будущем. К такому мнению пришли журналисты CNN.
В материале издания указаны причины смены риторики правительства Украины относительно республик и территорий, которые находятся под контролем России. В первую очередь Киев принял соответствующее решение из-за активного продвижения ВС РФ в зоне спецоперации. Военнослужащие России регулярно сообщают об освобождении очередного населенного пункта.
Еще одна причина — усталость Запада от ситуации на Украине. Журналисты CNN считают, что в последнее время на Западе все чаще стали звучать призывы о начале мирных переговоров. Параллельно политики перестают упоминать потерянные территории. Подобные заявления все чаще стали появляться в кулуарах украинского правительства.
По версии издания, третья причина связана с банкротством Украины. Фактически оно еще не объявлено, но на практике экономическая ситуация ухудшается.
«Любые планы по возвращению территорий, подконтрольных Россией, отложены на неопределенный срок», — отмечается в материале.
Ранее в США заявили о понимании Запада в невозможности Киева вернуть утраченные территории.