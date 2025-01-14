CNN: Киев временно отказался от возвращения потерянных территорий

Киев вынужден отказаться от возвращения неподконтрольных ему территорий при условии, если территориальный вопрос будет решен в будущем. К такому мнению пришли журналисты CNN.

В материале издания указаны причины смены риторики правительства Украины относительно республик и территорий, которые находятся под контролем России. В первую очередь Киев принял соответствующее решение из-за активного продвижения ВС РФ в зоне спецоперации. Военнослужащие России регулярно сообщают об освобождении очередного населенного пункта.

Еще одна причина — усталость Запада от ситуации на Украине. Журналисты CNN считают, что в последнее время на Западе все чаще стали звучать призывы о начале мирных переговоров. Параллельно политики перестают упоминать потерянные территории. Подобные заявления все чаще стали появляться в кулуарах украинского правительства.

По версии издания, третья причина связана с банкротством Украины. Фактически оно еще не объявлено, но на практике экономическая ситуация ухудшается.

«Любые планы по возвращению территорий, подконтрольных Россией, отложены на неопределенный срок», — отмечается в материале.

Ранее в США заявили о понимании Запада в невозможности Киева вернуть утраченные территории.