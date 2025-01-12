В США заявили о понимании Запада в невозможности Киева вернуть утраченные территории

По словам советника вновь избранного главы Белого дома по нацбезопасности Майка Уолца, Дональд Трамп сомневается в возможности Незалежной вернуть территории, отошедшие РФ. Об этом сообщил телеканал ABC.

Он подчеркнул, что аналогичную позицию начинают понимать и прочие мировые лидеры.

По мнению американского чиновника, прекращение огня может быть стать первым шагом на пути к мирному решению украинского конфликта.

Ранее он заявил о ведении подготовки встречи с Путиным.