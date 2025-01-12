В США заявили о понимании Запада в невозможности Киева вернуть утраченные территории
В США заявили о сомнении Трампа в возможности Киева вернуть утраченные территори
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По словам советника вновь избранного главы Белого дома по нацбезопасности Майка Уолца, Дональд Трамп сомневается в возможности Незалежной вернуть территории, отошедшие РФ. Об этом сообщил телеканал ABC.
Он подчеркнул, что аналогичную позицию начинают понимать и прочие мировые лидеры.
По мнению американского чиновника, прекращение огня может быть стать первым шагом на пути к мирному решению украинского конфликта.
Ранее он заявил о ведении подготовки встречи с Путиным.