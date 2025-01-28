Coca-Cola массово отзывает партии напитков в Европе из-за превышения дозы хлоратов

Корпорация Coca-Cola массово отзывает партии напитков в нескольких странах Европы из-за обнаружения в емкостях повышенного количества токсичных хлоратов, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на Coca-Cola Europacific Partners Belgium.

По данным издания, продукция распространялась по странам Европы в стеклянных бутылках и жестяных банках. Напиток с «повышенным содержанием» хлората оказался в Бельгии, Великобритании, Франции, Германии, Люксембурге и Нидерландах. В частности, в конце 2024 года были отправлены пять линеек продукции, которые уже проданы в Великобритании.

По информации издания, под угрозой находятся также бренды Fanta, Minute Maid, Sprite, Coke и Tropico. Отмечено, что в небольших количествах хлорат допустим для добавления в пищевые продукты. Он помогает в очистке воды и обработке продуктов. Превышение рекомендованной дозы приводит к развитию различных заболеваний, в частности, щитовидной железы. В зоне риска как дети, так и взрослые.

По данным издания, в настоящее время товар убирают с полок магазинов. С рынка изымают оставшуюся продукцию. Проблема практически решена. Компания заявила, что продолжит сотрудничество с ретейлом стран ЕС, где был обнаружен некачественный товар.

«У нас нет точных цифр, но очевидно, что это значительное количество», — заявили в компании о количестве выпитого.

Нарушение выявили во время планового тестирования продукции, сообщило информационное агентство AFP.

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