В Госдуме предложили запретить продажу украинских конфет на маркетплейсах

Маркетплейсам стоит разработать единую политику, которая остановит торговлю украинскими товарами с их помощью. С таким предложением в Госдуме выступил Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета по контролю. Его точку зрения привело РИА Новости.

Парламентарий направил письмо Артему Соколову, который руководит Ассоциацией компаний интернет-торговли.

«Прошу Вас содействовать разработке единой политики маркетплейсов по запрету продажи продовольственных товаров, произведенных на Украине, вне зависимости от декларированного происхождения», — указал он.

Гусев добавил, что обнаружил в продаже на Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркете» конфеты украинского производства, несмотря на все запреты Роспотребнадзора и Правительства РФ. В карточках говорится, что эти конфеты якобы выпускают в Казахстане. Получается, что потребителей вводят в заблуждение. Дополнительно, по мнению депутата, возникают вопросы к безопасности такой продукции. Уже в 30 видах сладостей нашли бензопирен, который токсичен и запрещен к продаже на российской территории. Парламентарий также предложил Роспотребнадзору провести проверку и изъять те товары, которые нарушают законодательство.

Ранее сообщалось, что маркетплейс из США обманул российских производителей ручных изделий более чем на 20 млн руб. Он предложил им перейти с отечественных торговых платформ на американскую для повышения продаж. Все, кто согласился, в 2024 году столкнулись с невыплатой положенных им денег.