COVID-19: В ХМАО фиксируют рост заболевания коронавирусной инфекцией

За прошедшую неделю стало известно о 61 заболевшем. Для сравнения, предыдущие показатели свидетельствуют о 58 пациентах. Данные предоставили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что коронавирусом по-прежнему заболевают люди всех возрастов. Но количество летальных исходов не сравнится с ситуацией 2019 года. Случаи заболевания пневмонией медики практически не регистрируют.

Согласно статистическим данным, в регионе есть те города, в которых больше заболевших. В некоторых населенных пунктах установлены единичные случаи инфицирования. По-прежнему заразиться можно в общественных местах, где большое скопление людей.

В настоящее время в регионе фиксируют заболевание новым штаммом «Эрис». Отмечается, что вирус легко передается от одного человека к другому, но не несет летальных последствий. Симптомы новой коронавирусной инфекции схожи с обычной простудой: насморк, кашель, зуд или боль в горле. «Эрис» постепенно распространяется по городам всех регионов РФ.