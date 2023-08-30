«Эрис»: В России в октябре может появиться новая разновидность коронавируса

ВОЗ заявляют, что коронавирус снова начинает активно распространяться по миру. К тому же медики выявили новую разновидность инфекции – штамм «Эрис», который распространяется намного быстрее предыдущих разновидностей, сообщает udm-info.ru . В России может появиться уже в октябре.

В каком населенном пункте был зафиксирован первый случай заболевания штаммом «Эрис» неизвестно. Уже в июле инфекция быстро распространилась по Великобритании. Болезнь проходит легко. Человек может даже не обратить внимание, что заболел. Медики выделяют такие симптомы: головокружение, боль в горле, насморк, усталость. Редко, когда были выявлены более серьезные симптомы, но этот штамм считается одним из самых заразных.

Ранее сообщалось, что в 46 субъектах России зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Одновременно с этим снижается количество тех людей, которые быстро выздоравливают.

Представители ВОЗ склоняются к мнению, что изначально коронавирус появился природным путем, но не исключают утечку биоматериала из Уханьской лаборатории. Медики отмечают, что новые штаммы появляются из-за того, что все меньшее количество людей проходит тестирование на инфекцию.