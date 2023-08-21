COVID-19: В ВОЗ поделились мнением, мог ли вирус появиться естественным путем

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Джереми Фаррар в интервью Financial Times рассказал, каким способом мог появиться COVID-19 – естественным или искусственным.

Главный научный сотрудник ВОЗ отметил, что готов рассматривать все гипотезы. Согласной первой версии, COVID-19 появился природным путем в связи с определенными мутациями. Джереми Фаррар склоняется больше к этой версии.

Одновременно с этим вспышка коронавируса была зафиксирована в месте, близи которого расположена Уханьская лаборатория. Можно предположить, что произошла утечка биоматериала. Инфекция попала в организм животных, которых потом продавали на местных рынках Китая. Поэтому Джереми Фаррар готов рассматривать и продолжать изучать все теории, несмотря на то, что сам больше склонен верить к естественному появлению вируса.

В марте 2021 года ВОЗ публиковал предварительные данные исследований, согласно которым утечка биоматериалов из лаборатории – крайне маловероятный сценарий развития событий. Джереми Фаррар уверен, что необходимо проводить дополнительные исследования. Для этого требуется посетить Китай и получить от Пекина все данные, которые были собраны ими.

«Я не уверен, что мы это (организацию новой миссии в Китай – ред.) сделаем», – рассказал главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар

Ранее генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, кто стал причиной распространения по миру вируса COVID-19.