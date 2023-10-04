«Да вы нищеброды»: Застройщик оскорбляет жителей Николаевки, которые подали иск в суд

Жители Николаевки подали коллективный иск в суд с просьбой отменить решение местных властей о комплексном развитии территорий, в рамках которого их частные дома будут снесены, а на месте появятся новые многоэтажные дома, сообщает prmira.ru .

Иск подало 200 жителей. Застройщик предлагает каждому владельцу по два миллиона рублей за их собственность: дом, земельный участок, различные хозяйственные постройки. Люди считают, что такая сумма – слишком низкая цена.

19 сентября прошло первое заседание. 4 октября суд продолжил разбираться в конфликте застройщика и жильцов Николаевки. Представителям СМИ запретили снимать видео и фото во время заседания. Из-за большого количества людей было выбрано просторное помещение – актовый зал. Микрофоны людям не предоставили.

«Они сами для себя там сидели что-то говорили, а в зале вообще никто ничего не слышал. Это умышленно», — заявила корреспонденту «Проспекта Мира» пенсионерка Татьяна Николаевна.

Жители утверждают, что принятый краевой закон нарушает права горожан, в нем много недоработок. Ответчик не видит никаких нарушений. Жители Николаевки просят либо предоставить им достойную компенсацию, либо организовать переезд в другие дома или квартиры.

Жители утверждают, что застройщик не пытался решить конфликт в досудебном порядке. Напротив, представители компании вели себя агрессивно и унижали людей.

«Пришли, сказали: «Да вы нищеброды, что вы вообще хотите за свою халупу?». У нас дом 1890-го года! Еще и обзывают нас нищебродами! У нас земля, у мужа мастерская, у нас есть гараж, подвал, и сейчас за 1,6 миллиона я должна буду прийти и купить комнату в общаге. И что? Нам скоро по 80 лет!», — говорит жительница Николаевки Людмила Григорьевна.

Другие жители рассказали, что застройщик предлагает им оформлять ипотеку и покупать новое жилье. Такой вариант подходит немногим. Также люди обращались в местную администрацию, но и там никто не оказывает помощи.

«Говорили: «Попробуем, подыщем варианты», но никаких вариантов не видно и не слышно. Говорят: «Улучшение жилищных условий». А в каком месте? Кто нас улучшает?», — говорят возмущенные женщины.

Ранее руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский рассказал, стоит ли сейчас оформлять ипотеку или лучше отложить приобретение недвижимости на некоторый период.