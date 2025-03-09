Дачникам напомнили о необходимости уплаты с 1 марта нового налога

Специалисты Роскачества напомнили, что с 1 марта россияне обязаны платить налог на некоторые сооружения, расположенные на их дачных участках, сообщила «Лента.ру».

По данным издания, с 1 марта необходимо платить налог за здания с капитальным фундаментом, расположенные на дачном участке.

«Капитальным фундаментом считается основание строения, которое нельзя разобрать, не нанеся тем самым строению существенный урон», — говорится в пресс-релизе, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Специалисты сравнили фундамент с базой, которая соединяет строение с почвой. Фундамент преимущественно визуально не видим. Он спрятан под слоем почвы. Таким образом, строения, которые не являются легкими и разборными, подпадают под нововведенную правовую норму.

Эксперты напомнили, что собственник дачи обязан в добровольном порядке зарегистрировать подобный объект. Информацию о нем внесут в Росреестр. Если владелец нарушил требование, налог придется платить все равно. Его размер самостоятельно определят представители Федеральной налоговой службы (ФНС). Дополнительно они назначат штраф.

Эксперты рассказали, что собственники дач вправе зарегистрировать любой объект, построенный с нарушением норм, по упрощенной схеме и без штрафов. Важно обратиться в Роскачество. По данным издания, налог рассчитывается от базовой кадастровой стоимости.

«Налоговая ставка варьируется в пределах 0,1 — 0,3 процента от базовой стоимости в зависимости от региона. Оплата налога за дом, который возведен на участке СНТ, остается прежней», — сообщили аналитики Роскачества.

Ранее стало известно о раскрытии местонахождения арестованной виллы экс-замглавы Росприроднадзора.