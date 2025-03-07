Раскрыто местонахождение арестованной виллы экс-замглавы Росприроднадзора

Об этом сообщает РИА Новости.

Вилла бывшего заместителя Росприроднадзора, на которую наложен арест, находится в престижном микрорайоне «Совхоз Приморский» в Сочи. Сейчас там ведется строительство элитных коттеджей.

Особенность локации в том, что оттуда открываются панорамные виды на море.

Объект недвижимости зарегистрирован на бывшую жну Долматова, доход которой за период с 2001 по 1019 год составил не более 1,15 млн руб. Радом с виллой находятся Малый Ахун, историческая дача полковника Квитко, Тисо-самшитовая роща.

Ранее сообщалось о том, что в Сочи туристов накрыла снежная лавина.