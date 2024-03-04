Дачница из Казани поделилась, какую рассаду сажать в марте

Садовод-любительница из Казани Рамзия рассказала, какую рассаду рекомендовано высаживать в марте и как добиться стопроцентной всхожести, сообщает inkazan.ru .

Помидоры необходимо высаживать в марте. Если рассада предназначена для дальнейшего всхода в теплице, то сажать семена стоит в первые дни марта, если же для открытого грунта, то в конце месяца. Сначала семена проращивают на смоченной салфетке или материи.

В первую неделю марта высаживают семена перца. Если по какой-то причине они не взойдут, можно будет еще раз высадить семена, но исключительно ранних сортов.

Вырастить белокочанную капуту легче, если сначала на сутки замочить семена. Потом рассеять их по почве и присыпать пару сантиметрами земли.

«Рамзия обратила внимание, что для успешных входов после этого необходимо обильно полить рассаду водой и оставить до тех пор, пока не появятся всходы. При этом жидкость должна быть комнатной температуры, а внутри самого помещения — не более 18 градусов», — сообщает inkazan.ru.

В середине марта можно выращивать рассаду цветной и брюссельской капусты. Лучше спустя две недели высадить семена цветной капусты еще один раз. Тогда капуста будет расти весь летний сезон. Для рассады требуется, чтобы температура воздуха установилась на уровне 20 градусов, а для роста брюссельской капусты хватает 17 градусов.

Базилик высаживают в конце марта. После замачивания семена высаживают на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, накрывают полиэтиленом.

В марте Рамзия рекомендует высаживать рассаду таких цветов: вербена, колокольчик, цинния, георгины, китайская гвоздика, агератум.

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