Теплое море и идеальный сервис: топ-7 отелей Египта для отдыха в сентябре

Сентябрь открывает бархатный сезон в Египте, который длится до октября. Летняя жара постепенно уходит, а море остается теплым и прозрачным. Эксперты «Яндекс Путешествий» поделились с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» семеркой лучших отелей Египта для начала осеннего сезона.

Dahab Lagoon Club Resort 3*

Местоположение: мухафаза Южный Синай, город Дахаб

Небольшой и тихий курорт на берегу просторной лагуны, популярный среди любителей винд- и кайтсерфинга. Номера здесь компактные, но уютные, с кондиционером, сейфом, мини-баром и чайным набором. Уборка проводится ежедневно, белье и полотенца всегда свежие. Из окон открывается вид на ухоженные дорожки и цветущие кустарники, а по утрам можно увидеть птиц.

Пляж широкий, с мягким песком и пологим заходом в море без кораллов, что позволяет купаться босиком. Неподалеку находится дикий участок побережья и коса с рифами, где можно наблюдать подводную жизнь. На пляже работает бар, а днем проводятся зарядка, пляжные игры и водные активности.

Питание разнообразное — мясные и овощные блюда, свежие фрукты, выпечка. Для гостей предусмотрены два бассейна, фитнес-зал, магазин с русскоговорящим продавцом, который поможет организовать экскурсии и обменять валюту. Анимация ненавязчива: днем спортивные мероприятия, вечером — мини-дискотека для детей и спокойная атмосфера для взрослых.

Цена в сентябре: от 9,1 тыс. рублей за ночь за двоих.

Фото: [ freepik.com ]

Le Méridien Cairo Airport 5*

Местоположение: Каир, Эль-Ноза, Шератон Эль Матар, Международный аэропорт Каир, Терминал 3

Современный отель с крытым переходом к терминалу аэропорта, удобный как для транзитных, так и для деловых поездок. Просторные номера с панорамными окнами наполнены светом и оборудованы кондиционером, мини-баром, кофемашиной, сейфом, утюгом, феном и просторной ванной комнатой. Уборка проводится ежедневно, а круглосуточный рум-сервис готов выполнить любой заказ — от утреннего кофе до позднего ужина.

В главном ресторане подают блюда международной кухни, которые подойдут гостям с любыми гастрономическими предпочтениями. У бассейна можно перекусить легкими закусками и выпить освежающий напиток. Днем в баре готовят ароматный кофе, а вечером — изысканные коктейли.

Для отдыха есть открытый бассейн с террасой, современный тренажерный зал и уютная сауна. Для деловых встреч и мероприятий предусмотрены просторные конференц-залы, оснащенные всей необходимой техникой. Высокоскоростной Wi-Fi работает по всей территории.

Цена в сентябре: от 11 тыс. рублей за ночь за двоих.

Panorama Bungalow El Gouna 4*

Местоположение: Эль-Гуна, 1,7 км от центра

Отель расположен в так называемой «египетской Венеции» — живописном городе с сетью каналов и уютными мостиками. Размещение предлагается в номерах или бунгало — у самой лагуны или ближе к основному зданию. Интерьеры простые, но функциональные: кондиционер, сейф, мини-бар, чайный набор, а также терраса или балкон, где приятно встречать утро.

Питание — гордость отеля. В ресторане подают свежие фрукты, включая клубнику, манго и гуаву, а также блюда интернациональной кухни с ежедневным выбором мяса, рыбы и овощей. Шеф-повар часто выходит к гостям, чтобы учесть их пожелания. У отеля есть собственный пляж на Красном море, до которого можно доехать на бесплатном шаттле за четыре минуты. Песчаный берег, удобные шезлонги и теплая прозрачная вода делают отдых особенно комфортным.

Цена в сентябре: от 14 тыс. рублей за ночь за двоих.

Фото: [ freepik.com ]

Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh 5*

Местоположение: Сахл-Хашиш, Красное море, первая линия

Отель встречает гостей просторным песчаным пляжем, тенистыми садами и коралловым рифом, который начинается прямо у берега. Светлые номера с балконом или террасой оснащены кондиционером, мини-баром, чайным набором и сейфом.

Питание по системе «все включено» действует почти круглосуточно: можно позавтракать ранним утром, перекусить в течение дня, насладиться поздним ужином или взять на пляж свежие фрукты и легкие закуски. В ресторане подают блюда интернациональной и восточной кухни, всегда есть выбор свежих овощей, рыбы, мяса, а на десерт — аппетитная выпечка.

Пляж удобен для купания босиком, а немного в стороне расположены кораллы с затопленными статуями и ярким подводным миром — отличное место для снорклинга. Днем на пляже проходят зарядка, аэробика и волейбол, а вечерами — живая музыка и тематические праздники. На территории есть бассейны с подогревом.

Цена в сентябре: от 15,5 тыс. рублей за ночь за двоих.

Four Seasons Hotel Alexandria At San Stefano 5*

Местоположение: Александрия, 236 м до моря

Роскошный прибрежный отель расположен в престижном районе Александрии, всего в нескольких минутах неспешной прогулки от моря. Светлые и просторные номера с балконами открывают панорамные виды на море или город. В каждом есть кондиционер, мини-бар, кофемашина, сейф и ванная комната с премиальной косметикой. Уборка проводится ежедневно, а круглосуточный сервис готов исполнить любое пожелание гостей.

К услугам отдыхающих — крытый бассейн с подогревом, открытый сезонный бассейн и собственный пляж с удобными шезлонгами. В ресторанах подают блюда средиземноморской и международной кухни, включая свежие морепродукты и фирменные десерты от шефа. Для заботы о себе можно посетить фитнес-зал, спа-центр или сауну.

Цена в сентябре: от 31,2 тыс. рублей за ночь за двоих.

Rixos Sharm El Sheikh 5*

Местоположение: Шарм-эль-Шейх, первая линия, 8 км от аэропорта

Курортный комплекс с просторной зеленой территорией, песчаным пляжем и насыщенной программой развлечений. Номера оформлены в современном европейском стиле, с балконом или террасой, а в некоторых есть прямой выход к бассейну. В каждом номере есть кондиционер, мини-бар с ежедневным пополнением, чайный набор, халаты и тапочки.

Отель особенно славится своей кухней. Семь ресторанов à la carte предлагают турецкие, итальянские, японские, индийские, азиатские, бразильские блюда, а также блюда из свежих морепродуктов. На пляже и у бассейна работают бары с фрешами, смузи и авторскими коктейлями. Завтраки включают свежевыжатые соки, фрукты и горячие блюда.

Для активного отдыха предусмотрены бассейны с подогревом, спортивный клуб с кроссфитом, пилатесом, йогой, водными видами спорта, пляжным волейболом и снорклингом. Есть три горки и бесплатный трансфер в аквапарк Rixos Aquaventure. По вечерам проходят концерты, вечеринки у бассейна и Sunset Party на пляже.

Цена в сентябре: от 35 тыс. рублей за ночь за двоих.

Фото: [ freepik.com ]

Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5*

Местоположение: Хургада, первая линия, 7 км от аэропорта

Огромный курорт площадью 255 000 кв. м с километровым песчаным пляжем, просторными люксами и виллами, а также богатой инфраструктурой. Стандартных номеров здесь нет — только люксы от 53 м² и виллы. Все они оборудованы балконом или террасой с видом на море, сад или бассейн, эспрессо-машиной, мини-баром с ежедневным пополнением, широким выбором подушек, мягкими халатами и качественной косметикой. Номера на первом этаже имеют прямой выход к бассейну.

Питание организовано по системе «ультра все включено». Главный ресторан Turquoise предлагает разнообразные блюда, а семь ресторанов à la carte знакомят с кухнями разных стран — от бразильских стейков и турецких мезе до азиатских деликатесов и морепродуктов. На пляже и у бассейнов работают снэк-бары, фреш-бары и коктейльные стойки. Вечерами в лобби звучит живая музыка.

Для активного отдыха гости могут воспользоваться 30 бассейнами, теннисными кортами, мини-футболом, заняться дайвингом или верховой ездой. В Exclusive Sports Club проводятся занятия по йоге, аквааэробике, зумбе, кроссфиту и гравитационной йоге. Для детей работает Rixy Kids Club с тематическими днями, мастер-классами и мини-дискотеками. В спа-центре есть хаммам, джакузи, сауны, массажные кабинеты и широкий спектр процедур для лица и тела. Пляж широкий, с мягким песком, а зона для снорклинга позволяет насладиться подводным миром Красного моря.

Цена в сентябре: от 43,5 тыс. рублей/ночь за двоих.

Ранее стали известны топ-7 отелей Турции в бархатный сезон 2025 года.