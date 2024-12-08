Daily Express: в ЕС разгорается гражданская война из-за новой торговой сделки

Новая торговая сделка Урсулы фон дер Ляйен с Южной Америкой может привести к расколу Европейского союза из-за нарастающей напряженности между Парижем, Брюсселем и Берлином, сообщил британский таблоид Daily Express.

Издание уточняет, что новая торговая сделка с Южной Америкой — это итог многолетней работы, который может затронуть более 700 млн человек. Однако некоторые страны видят в нем угрозу, которая отразится на стабильности их экономики. Одним из противников сделки выступила Франция. Причина опасений заключается в том, что пострадает внутренний рынок мяса птицы и говядины. Поставки из Южной Америки будут более дешевыми, а значит, и более конкурентными.

По данным издания, противоположной точки зрения придерживается Германия. Страна воспринимает торговую сделку как способ увеличения экспорта.

«Это соглашение даст столь необходимый импульс для роста экономики Германии и Европы», — издание приводит цитату главы Федерации немецкой промышленности (BDI) Зигфрида Русвурма.

Издание располагает информацией, что Франция намерена заблокировать данное решение. Для этого она ищет сторонников. Потенциальными кандидатами выступают Польша, Ирландия и Австрия.

Согласно условиям соглашения, торговые барьеры между ЕС-27 и членами МЕРКОСУР будут снижены. Издание напоминает, что членами МЕРКОСУР выступают Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай.

Ранее сообщалось, что тысяча человек поддержали иск против фон дер Ляйен из-за вакцин от COVID-19.