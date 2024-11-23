Daily Mail: «Орешник» долетит до любого города Европы примерно за 20 минут

Эксперты считают, что ракета способна атаковать любой город в Европе менее чем за 20 минут. Исследователи представили гипотетическую ситуацию, что «Орешник» запустят с территории Архангельской области. В регионе расположен полигон Капустин Яр. Так, через 20 минут после выпуска ракеты взрыв прозвучал бы в Лондоне, а восточная часть Берлина была бы поражена через 15 минут. Столько же времени понадобится гиперзвуковой ракете, чтобы достичь цели в Париже.

Согласно расчетам экспертов, до Рима современная новая ракета России долетит примерно за 13-14 минут, а до Брюсселя — за 14-15. Представители Министерства обороны США, как отмечает издание, подтвердили, что Россия предупредила заранее об ударе по территории Украины.

«Послание, которое Путин и Россия пытаются донести до Запада, таково: у нас тоже есть ракеты, которые могут поразить любую точку мира», — отметил аналитик по вопросам обороны и безопасности в RAND Europe Маттиас Экен.

Ранее военный эксперт Михаил Поликарпов подробно пояснил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», какими возможностями обладает «Орешник», а также есть ли у Украины возможность сбивать ракеты.