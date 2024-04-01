Опрошенные изданием Daily Mail эксперты едины во мнении, что введенные Западом санкции положительно повлияли на рост российской экономики. Во-первых, она стала сильнее. Во-вторых, Москва нашла новых влиятельных партнеров.

В материале отмечают, что Запад по-разному пытался помешать развитию экономии России: заморозил активы, прекратил торговлю, исключил банки из мировых платежных систем. Введенные ограничения не привели к желаемому результату, а стали мотивацией для поисков новых партнеров. Ими стали Иран и Китай. Эксперты уверены, что запущен определенный процесс. Он будет постепенно приводить к ослаблению многих стран Запада.

Эксперт Лондона Ксения Киркхэм высказала мнение, что Запад остался в проигрыше. Он принудил РФ стать самостоятельной и независимой страной. Теперь могут возникнуть проблемы с позицией доллара на мировом рынке и логистические сложности в разных отраслях.

«Изоляция России — это миф», — считает специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм.

Профессор международных отношений в американскому колледже Гамильтона Алан Кафруни уверен, что Европа нанесла собственной экономике большой ущерб после отказа от российской нефти.

Ранее мы сообщали, что Россия вошла в топ-5 самых быстрорастущих экономик G20.