Россия вошла в топ-5 самых быстрорастущих экономик G20

Российская экономика вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик стран «Большой двадцатки», сообщили РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Отмечается, что экономика РФ выросла на 3,6%. Таким образом, на 1,2% был компенсирован спад 2022-го года.

Ускоренные темпы роста экономики показала Индия. Ее экономика выросла с 7,2% до 7,3%. На втором месте расположился Китай. Год назад экономика страны показывала 3%. На данный момент ее рост составил 5,2%. Индонезия замыкает тройку лидеров. ВВП этого государства увеличился с 5,1% (2022-й год) до 5,3%.

Темпы роста турецкой экономики, напротив, замедлились. Если ранее показатель ВВП республики составлял 5,5%, то сейчас он снизился до 4,5%.

Рост экономики также заметен у США. Темп роста в этой стране ускорился с 1,9% до 2,5%. Показатель роста экономики Японии на данный момент составляет 1,9%. Годом ранее он составлял 1%.

В странах G7 отмечается спад развития экономики. «Лидером» по замедленному темпу роста стала Великобритания. Там развитие экономики снизилось в 43 раза (до 0,1%). В Италии — до 0,9% (в четыре раза), во Франции — также до 0,9%, в Канаде — до 1,1% (в четыре раза).

Внутренний валовый продукт (ВВП) представляет собой ключевой показатель для экономики каждого государства. Это общая стоимость всех товаров и услуг, которые производятся в государстве за год.

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