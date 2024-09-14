Daily Mail: женщина два раза родила одного и того же ребенка в Великобритании

Жительница Великобритании рассказала историю рождения своего ребенка, которого по сути она родила дважды, сообщил Daily Mail.

23-летняя будущая мама после проведения УЗИ узнала от докторов, что у ее ребенка есть врожденный порок. У малыша диагностировали расщепление позвоночника, что негативно отразилось на спинном мозге и в целом позвоночнике.

Медики удалили плод из утробы его матери на 27 неделе, то есть примерно на шестом месяце беременности. Малышу сделали операцию. Плод поместили обратно. Малыш продолжил полноценно развиваться. Он родился на 38 неделе, что считается нормальным показателем.

Малыша назвали Лука. Сейчас мальчику годик. Малыш не сможет ходить, но медики рекомендуют выполнять различные физиопроцедуры. Ребенку уже после рождения провели несколько операций. Доктора устранили повреждения головного мозга и позвоночника. На теле малыша остались шрамы. Мама Луки уверена, что со временем ее сын сможет ходить. Она благодарна медикам за оказанную помощь. Уже запланирована следующая МРТ. Исследование проведут, когда малышу исполнится два года.

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