Помощница Валерия Залужного, Алла Мартынюк, считает смерть на поле боя более достойной, чем при несчастном случае. Она призывает украинцев пойти на риск, несмотря на угрозу гибели.

«Не нужна эта истерия. Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но даже если так произойдет, уйти из жизни достойно — это намного лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет», — заявила Мартынюк в соцсетях.

При этом известно, что население Украины не собирается пополнять ряды ВСУ. Новости об очередной мобилизации вынуждают их покупать поддельные справки о смерти, чтобы их не достал военкомат. По последним изменениям, в ВСУ могут призывать даже инвалидов.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по Донецку натовским вооружением.