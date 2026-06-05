Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину вызывает серьезные сомнения в искренности попыток урегулировать конфликт. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с RT . Реальные шаги к миру, по его словам, лежали бы совсем в другой плоскости.

Что нужно сделать для мира

Пушилин напомнил, что российское руководство уже четко обозначило, кому и что необходимо предпринять. При выполнении этих условий, подчеркнул глава республики, ситуацию можно быстро перевести из горячей фазы в процесс переговоров за столом.

Вместо угроз и советов

Глава ДНР посоветовал Зеленскому разобраться с вакханалией внутри оставшейся части Украины, вместо того чтобы давать рекомендации или пытаться угрожать российскому руководителю.

Контекст

Ранее Зеленский в открытом письме Путину предложил встречу в третьей стране и заявил о готовности к обмену военнопленными по формуле «всех на всех». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать реакцию Путина на это послание. Впрочем, во время ПМЭФ сам президент подтвердил, что три недели назад Зеленский через одного из российских бизнесменов попросил о личной встрече. Украинский нелегитимный глава послал ему письмо. Российские политики высказались об этом в беседе с KP.RU крайне негативно, а Запад вовсе не поверил в намерения бывшего комика.