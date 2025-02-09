«Даже давно пора»: Фон дер Ляйен сделала заявление об обороне ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказала мнение, что Евросоюзу пришло время взять безопасность и оборону сообщества в собственные руки, сообщил ТАСС.

Подобное заявление глава сделала на пресс-конференции в Литве. Мероприятие посвятили синхронизированию электросетей стран Балтии в ЕС. Для этого им предстояло отключиться от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ). Трансляцию мероприятия вела пресс-служба ЕК. Урсула фон дер Ляйен положительно оценила решение стран.

По мнению главы, пришло время для реализации еще одного важного этапа развития, который позволит сделать общеевропейскую оборону более надежной и сильной. Спикер отметила, что ЕС не намерен прекращать сотрудничество с НАТО. По ее мнению, военный альянс по-прежнему остается основой европейской обороны.

«Пришло время — и даже давно пора — взять нашу безопасность и оборону в свои руки», — отметила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Глава высказала мнение, что в современных условиях военные действия имеют более масштабный характер. Для победы важно также развивать новые технологии и усовершенствовать координирование. По ее мнению, одна страна не способна справиться с поставленными задачами, поэтому важно объединяться. Для реализации проекта ЕС понадобятся инвестиции, в том числе и частные. Данная тема уже стала одним из вопросов для обсуждения на Евросовете.

Ранее сообщалось, что глава ЕК сообщила о готовности ЕС встать на защиту своих интересов в отношениях с США.