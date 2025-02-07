Глава ЕК сообщила о готовности ЕС встать на защиту свои интересов в отношениях с США

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала о готовности Европейского союза защищать свои интересы в отношениях со Штатами, если возникнет такая необходимость. Как сообщило РИА Новости, эту позицию она выразила во время проходившей в Польше пресс-конференции.

Со слов, чиновницы члены ЕС хотят сохранить сильное трансатлантическое партнерство не только из-за общих исторических связей, но и по причине разумности подобного подхода. Именно поэтому продолжается взаимодействие и продвижение прагматичной повестки, но в случае нужды европейцы готовы встать на защиту своих интересов.

Ранее сообщалось о том, что входящие в состав Евросоюза государства недовольны внешней политикой, которой придерживается в своей работе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.