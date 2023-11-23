Даже мужчины не смогли разнять: Появилось эксклюзивное видео драки волгоградских селебрити

Конфликт между экс-супругой блогера-миллионника Баргаева Елизаветы и ее бывшей подруги Анастасии Ахметовой длится не первый месяц. Выяснения отношений двух волгоградских селебрити обрело масштабный характер.

Елизавета Баргаева в октябре была госпитализирована с сотрясением головного мозга. Она обвинила в избиении Анастасию Ахметову, но доказательств драки не было, сообщает novostivolgograda.ru. Теперь у редакции есть эксклюзивное видео драки девушек. Неизвестно, стала ли именно эта драка причиной госпитализации бывшей жены известного блогера, но разнять девушек не могли даже присутствующие там мужчины.

Анастасия Ахметова ранее уже прославилась другим видео. Девушка била подушкой полуторагодовалого ребенка, предварительно употребив порошок белого цвета. Видео молодая мама записывала для отца ребенка, который служит в армии. Таким способом она добивалась перевода от него больших сумм денег на содержание малышки.

«Сама история появления видео, где Ахметова нюхает белый порошок и бьет дочь подушкой, может быть связана с шантажом, которому подверглась Ахметова. То есть ею пытались манипулировать с помощью этого видео», — сообщил изданию «НовостиВолгограда.ру» источник в правоохранительных органах региона.

Предполагается, что девушка пришла к Баргаевой с целью выяснить, как видео попало в сеть. Разговор закончился дракой. Инцидент произошел в подъезде дома, где проживает Елизавета Баргаева. Судя по кадрам, в драке победу одержала Елизавета. Со слов девушки, позже, уже на парковке, на нее напала Анастасия. После чего Елизавета обратилась в больницу.

Ранее тюменский блоггер добивался увеличения количества подписчиков путем спекуляции на теме болезни своего сына Иисуса.