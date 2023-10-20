«Де-юре – пока нет»: адвокат Чекман призвал сторонникам УПЦ готовиться к судебным тяжбам

Адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман в интернет-мессенджере рассказал, что произойдет с канонической Украинской православной церковью после принятия закона Верховной Радой о ее запрете, пишет агентство « РИА Новости ».

«Де-юре – пока нет, де-факто – да», - пишет адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман

Адвокат отметил, что каждый законопроект считается принятым, если прошел три читки. На данный момент закон принят только в первом чтении. Говорить, что УПЦ уже запрещена на территории Украины, преждевременно. Законопроект еще никак не отражается на работе религиозной организации (ни на деятельности верующих, ни на работе священнослужителей).

«Принят Проект Закона, которым предлагается запретить религиозные организации, аффилированные с центрами религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое совершает вооруженную агрессию против Украины. Такую связь должна установить религиоведческая экспертиза», - написал адвокат Чекман

Сначала должны провести экспертизу. Если докажут, что УПЦ имеет отношение к священнослужителям, которые находятся на территории России, тогда начнутся судебные разбирательства. До этой процедуры депутаты Верховной Рады не имели право выносить на обсуждение подобный законопроект.

Адвокат призвал священнослужителям и верующим УПЦ объединяться. Впереди всех ждут длительные судебные разбирательства, потому что настрой депутатов свидетельствует об их серьезных намерениях, даже если оснований для этого не будет.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер назвал решение президента Украины ликвидировать УПЦ фатальным для всей страны.