Дебют волгоградцев: стало известно, кто впервые попал топ-100 влиятельных персон

В авторский рейтинг эксперты «НовостиВолгограда.ру» добавили 15 горожан, которые ранее не оказывались номинированы на звание самых влиятельных лиц или же были исключены из рейтинга по разным причинам. В их числе глава регионального управления МВД, Росгвардии, Ростехнадзора, МЧС, прокурор и бывший мэр Волгограда, директора различных региональных предприятий.

По информации издания, четвертый рейтинг оказался особенным. Осенью в регионе прошли выборы. За общественными и политическими деятелями, а также руководителями различных ведомств тщательно наблюдали. В рейтинг вошли персоны, которые оказывают положительное влияние на развитие области, пользуются уважением в обществе. Эксперты расставляли баллы, учитывая статус человека, должность, достижения.

«Важную роль для силового блока сыграло назначение нового главы регионального главка МВД и последовавшие за этим кадровые изменения в руководящем составе», — сообщили на сайте novostivolgograda.

По информации издания, особенностью нынешнего рейтинга стало присутствие большого количества бизнесменов и влиятельных силовиков. Параллельно наблюдается снижение совокупного рейтинга депутатов местного и регионального уровня.

Ранее сообщалось, что четыре силовика попали в топ-10 самых влиятельных персон Волгоградской области.