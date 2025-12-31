Дед Мороз в канун праздника отвез из Нижнего Новгорода таинственный груз: губернатор трогательно поздравил с Новым годом
Губернатор Никитин поздравил нижегородцев с Новым годом трогательным видео
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал в своем телеграм-канале трогательное видео с поздравлениями с наступающим новым 2026 годом.
Видеоролик начинается с мрачной картины: на улице темно, несчастные люди разных возрастов несут к грузовой машине коробки. На каждой коробке есть надпись, например, страхи, одиночество, разлука, обида, заботы. Люди оставляют коробки в машине.
Грузовой автомобиль с надписью: «Все плохое» уезжает. Выясняется, что за рулем находится Дед Мороз. Чем дальше отъезжает грузовик, тем ярче преображается город: зажигаются гирлянды, все озаряется волшебным сиянием.
Каждый человек, который принес коробку в грузовик, получает подарочную коробку с добром, дружбой, любовью и достижениями.
«Давайте возьмем с собой в 2026-й веру, благодарность тем, кто был рядом даже в сложные моменты. Уроки, которые сделали нас мудрее и опытнее», — пожелал губернатор Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев исполнил новогодние мечты детей в рамках «Елки желаний».