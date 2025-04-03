«Дедушкин внучок» и «змей-искуситель»: в Башкирии нашли несуществующие сорта семян

За первый квартал 2025 года на территории Республики Башкортостан было обнаружено 496 несуществующих сортов семян овощей, сообщил mkset.ru со ссылкой на региональный Россельхознадзор.

По данным ведомства, специалисты Россельхознадзора посещали торговые точки, функционирующие на территории республики. Подобные проверки проходили в период с 9 января по 31 марта. В ходе рейдов было установлено, что некоторые продавцы предлагают россиянам семена, которые не внесены в госреестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений. Таким образом, реализуемая продукция может быть опасной для применения из-за отсутствия проверок качества.

По информации ведомства, представители Россельхознадзора выявили семена с редкими и необычными названиями. Так, в торговых точках республики продавали семена огурцов «дедушкин внучок» и «змей-искуситель», томата — «засолочные пяточки» и «веселые гондурасы», моркови — «рыжая невеста» и «лисичка».

«Свекла шокировала следующими филологическими изысками: „обыкновенное чудо“, „багровый хит“ и „тетя Мотя“, — сообщил mkset.ru.

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