Дефицит кадров и налоговая нагрузка: эксперт пояснил причины подорожания хлеба

Основатель облачного сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин рассказал, что с января 2024 по январь 2025 года хлеб в торговых сетях РФ вырос в цене, сообщил 56orb.ru.

Экономист рассказал, что сравнительный анализ проводили при помощи сервиса мониторинга цен «Ценозавр». Аналитики мониторили стоимость различных видов хлеба в федеральных и региональных торговых сетях. Рост стоимости зависит от вида продукции. В частности, на 14,6% подорожал пшеничный хлеб, на 14% — ржано-пшеничный, на 20% — ржаной. Однако с начала 2025 года рост стоимости хлебной продукции продолжился.

«В среднем на сегодняшний день 300-граммовая буханка пшеничного хлеба обойдется в 53 рубля, ржано-пшеничного — в 59 рублей, ржаного — в 51 рублей. Важно отметить, что речь идет именно о средних ценах на хлеб в торговых сетях России. Можно найти как более дешевые, так и более дорогие предложения», — отметил экономист Константин Калугин.

По данным СМИ, хлебопеки уже предупредили о росте цен на 10-12%. Новые ценники появятся на продукции в марте. Экономист Калугин считает, что причин этому несколько. В частности, в отрасли наблюдается рост стоимости кредитов, сырья, складской и транспортной логистики. Эксперт также заявил о дефиците кадров и увеличении налоговой нагрузки.

Специалисты успокаивают россиян, что подорожание будет происходить постепенно и поэтапно. Так, сохранится понятие «социального» хлеба. Кроме того, многие торговые точки предлагают скидки и проводят различные акции. По данным издания, в Оренбургской области в настоящее время жители замечают новые цены на хлебную продукцию каждую неделю.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья в январе купили более 24 тыс. тонн хлеба.