Дефицит в Китае ударил по России: цены на перец взлетели, ритейлеры ищут новых поставщиков

В торговых точках Красноярска стоимость болгарского перца различная: можно встретить товар и по 389,9 руб. за килограмм по акции, и по 449,9 — без нее. Есть и более дорогие предложения: 469,9 руб. за кг, а также упаковка 400 граммов за 399 руб. В любом случае цена на овощ выросла. Аналогичная ситуация сложилась по всей России. Ритейлеры назвали причины данной тенденции, сообщила prmira.ru.

Владелец овощного магазина рассказал, что закупает перец для продажи из Китая. Месяц назад стоимость овоща достигала 250 руб. за кг. В магазине цена постепенно выросла до 430. Однако сейчас товар стоит 395 руб. Владелец отметил, что в цену не вложена никакая накрутка — в противном случае можно «испугать» покупателя.

В «Командоре» рассказали, что раньше перец привозили из Ирана. Однако из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке поставки были вынуждены прекратить.Тогда сеть магазинов начала активно сотрудничать с Китаем, где цены на перец повысили.

«Но с сегодняшнего дня в наших магазинах начинается ценовая акция на этот товар — по карте „Копилка“ перец будет стоить 369,99 руб. за килограмм», — сообщила руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Мария Сикора.

В «Красном Яре» рассказали, что также приобретают перец в Китае. По мнению представителей сети магазинов, цены подняли из-за дефицита овоща в стране-импортере. Руководство намерено импортировать товар из других регионов Китая.

«Рост цен на перец есть — он произошел из-за небольшого дефицита в Китае, откуда к нам привозят этот овощ. По нашей информации, ситуация выровнялась, нашлись новые регионы поставок с выгодными ценами. Уже через какое-то время покупатели наших гастрономов и дискаунтеров заметят снижение цены и на полке», — рассказали в «Красном Яре».

Ранее сообщалось, что в магазинах Тюмени ввели ограничение на покупку болгарского перца.