В одни руки — не больше шести штук: покупатели удивлены новому правилу в тюменских магазинах

В супермаркете Тюмени покупатели не могут за одну покупку приобрести более шести болгарских перцев, что вызывает недоумение у местных жителей, сообщил nashgorod.ru. Два овоща обходится примерно в 448 руб. Перец, как и некоторые другие овощи, стоит дороже килограмма мяса.

Корреспондент издания проверил информацию. Ограничения на приобретение картофеля не установлены: покупатель может покупать несколько килограмм. Стоимость болгарского перца в тюменских магазинах держится на уровне 400–500 руб. за килограмм. На фоне цен, которые горожане считают высокими, ограничения вызывают удивление и непонимание.

Экономист Леонид Вараксин высказал мнение, что чаще всего ограничения по покупкам вводят для товара, который находится в дефиците. Еще одна причина — способ не позволить покупать овощи в большом объеме с целью дальнейшей перепродажи.

«Это может говорить о том, что магазины пытаются искусственно регулировать спрос на фоне резко выросших цен. Или же нет товара в нужном объеме», — пояснил эксперт.

Эксперт предположил, что ситуация изменится к лету. Тогда на полки российских магазинов поступит свежий урожай.

По информации издания, в магазинах Тюмени помидоры предлагают по 350 руб., а огурцы — 330 руб. Для сравнения корреспондент приводит цены на мясную продукцию: охлажденный цыпленок-бройлер стоит 177 руб., индейка — 250 руб.

Ранее эксперт Пасько назвала причины стремительного роста цен на яйца и сроки, когда товар подешевеет.