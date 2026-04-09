Дефицита нет, но кошелек плачет: корреспондент VSE42.Ru прошелся по магазинам и сравнил цены на яйца

Накануне православной Пасхи, которая в этом году отмечается 12 апреля, корреспондент VSE42.Ru прогулялся по разным торговым точкам областного центра, чтобы выяснить, сколько стоит десяток куриных яиц. И, по его собственному признанию, увиденное на ценниках повергло его в уныние.

В одном из крупных гипермаркетов, расположенных на Кузнецком проспекте, яйца высшей категории (С0) одного из местных производителей достигли рекордной отметки в 185 руб. за десяток. Продукция другой птицефабрики той же категории стоила чуть скромнее — 160 руб. за упаковку из 10 штук. Самый бюджетный вариант среди отборных яиц в этой торговой точке обходился покупателям от 105 руб. за десяток. Что касается первой категории (С1), здесь разброс цен составлял от 105 до 150 руб.

Корреспондент также обратил внимание на явление, которое в народе называют «шринкфляцией» — когда производитель, чтобы не пугать клиента растущими цифрами на ценнике, просто сокращает количество товара в упаковке. Так, в том же гипермаркете пачки по 6 яиц (а не по 10) того же бренда, что установил рекорд, предлагались за 95 руб.

«В общем, цены на яйца в магазинах Кемерова оказались очень даже "кучачими" и в среднем почти вдвое дороже того уровня, что зафиксировал Кемеровостат. ФАС при этом не видит признаков нарушений со стороны участников рынка: никто ни с кем не сговорился, все в пределах рыночной нормы», — сообщил корреспондент VSE42.Ru.

Ранее сообщалось, что стоимость пасхальных куличей в магазинах Омска начинается от 69 руб.