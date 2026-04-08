Шоколадный, классический и кексы вместо куличей: обзор пасхальной выпечки в российских магазинах

Самый бюджетный вариант

В некоторых продуктовых сетях, где есть собственное производство, можно найти маленькие куличи весом около 130 граммов по цене от 69 руб. Однако такая выпечка есть не во всех точках. Там, где пекарни нет, самый недорогой кулич весом 120 граммов обойдется примерно в 104 руб.

Выпечка собственного производства

В ряде магазинов куличи выпекают самостоятельно и продают в отделах кулинарии. Там представлено несколько видов. Например, шоколадный кулич весом 100 граммов стоит около 89 руб. Классический вариант весом 150 граммов можно купить примерно за 109 руб.

Кулич на большую компанию

В некоторых торговых точках выбор небогат — представлен всего один вид классического кулича. Но его вес составляет 510 граммов, а цена — около 199 руб. Такой вариант подойдет для большой семьи или праздничного стола.

Разные размеры — разные цены

В ряде кондитерских сетей куличи продаются в нескольких весовых категориях. Маленький кулич на 100 граммов стоит около 80 руб. Средний на 200 граммов — примерно 150 руб. Крупный на 300 граммов — около 212 руб.

Пасхальные кексы вместо куличей

В некоторых магазинах привычных куличей нет, зато есть так называемые пасхальные кексы. Набор весом 220 граммов продается по цене около 189 руб.

Кулич в магазине фиксированных цен

В сетях с фиксированными ценами пасхальную выпечку можно найти в отделе с праздничными украшениями. Кулич весом 300 граммов там стоит примерно 149 руб.

Бюджетный вариант в ассортименте

В некоторых торговых точках самый недорогой кулич весом 200 граммов предлагают приобрести примерно за 129 руб.

