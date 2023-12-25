Дегустационные порции и блюда из духовки: Диетологи дали рекомендации для праздничного меню

Проблема многих россиян в период новогодних праздников в том, что хочется попробовать каждое блюдо. Из-за этого ощущение насыщенности не мешает продолжать есть. В итоге появляется тяжесть в желудке и лишние килограммы. Специалист-диетолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина рекомендует готовить дегустационные порции каждого блюда, сообщает tagilcity.ru . Поделилась эксперт и другими советами.

Диетолог рекомендует выбирать те блюда, которые готовят в духовке. Лучше, если на праздничном столе будет много зелени и овощей в любом виде. Например, можно отказаться от традиционной картошки, обильно заправленной маслом. Лучше приготовить на гриле овощи: перец, капусту или баклажаны.

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Традиционное оливье легко сделать более полезным, если заменить колбасу на мясо, а майонез на йогурт. Или же приготовить заправку из нежирной сметаны и горчицы.

Не стоит забывать о воде. Соки лучше вообще не покупать, а приготовить морс или компот.

Ранее экономист Людмила Голощапова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», каким способом можно сэкономить при покупке продуктов для новогоднего стола.