«Избавит вас от суеты»: выяснилось, как сэкономить на подготовке новогоднего стола

Новогодний стол — всегда трата массы финансовых и эмоциональных ресурсов, однако количество первых легко можно сократить, рассказала экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Голощапова.

По ее словам, самое главное в новогоднюю ночь — это праздничное настроение и сказочная атмосфера, а не количество потраченных денег.

«Сделайте упор на радость от общения с близкими людьми, друзьями. Не всегда стол, который ломится от всевозможных яств, — залог ​удавшегося праздника. Обойтись можно и минимальным количеством блюд», — отметила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Еще проще экономить тем, кто собирается большой компанией друзей, добавила Голощапова. Тогда финансовую нагрузку можно разделить между всеми гостями.

«Обязанности по приготовлению новогоднего меню можно разделить между приглашенными — по 2-3 блюда с гостя. Ведь у каждой хозяйки есть свои коронные рецепты. Если готовите самостоятельно, то закупите нескоропортящиеся продукты заблаговременно. С одной стороны, это избавит вас от суеты в предпраздничные дни, с другой – позволит закупиться по ценам на 20-30% ниже. Ведь чем ближе праздники, тем меньше выбор товаров на полках магазинов и выше ценник», — подытожила эксперт.

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