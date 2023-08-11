Деятельность Украинской православной церкви на территории Киева ограничена указом мэра
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Жители Киева инициировали создание петиции, в которой горожане призывали местные власти запретить деятельность Украинской православной церкви. Документ опубликовали 13 июня, пишет агентство ТАСС.
Петиция набрала шесть тысяч голосов, что позволило высказать мнение мэру Киева Виталию Кличко. Депутат поддержал инициативу киевлян. Официальным распоряжением он ограничил деятельность Украинской православной церкви на территории украинской столицы. У всех гостиничных корпусов Киево-Печерской лавры были установлены посты, в которых дежурят полицейские.
На протяжении длительного периода проходят судебные разбирательства. Так, суд запретил УПЦ пользоваться имуществом, которое принадлежит музею-заповеднику «Киево-Печерская лавра». Договор аренды лавры с УПЦ также был расторгнут по решению суда.
Ране стало известно, что митрополита Ионафана приговорили к пяти годам лишения свободы в связи с обвинениями в открытой поддержке российскому режиму в период проведения СВО. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность в связи с гонениями против митрополита Ионафана.