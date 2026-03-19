«Дела идут плохо»: кризис в стройиндустрии добрался до гигантов — завод в Тюмени сократил выпуск на 50%

Генеральный директор крупнейшего в Тюменской области производителя строительных материалов «Винзилинский завод керамзитового гравия» Риволь Саммасов на полях форума «Строительство и архитектура» рассказал о сокращении производства и поделился мнением о ситуации в отрасли, сообщил nashgorod.ru.

По данным издания, проблемы в тюменской стройиндустрии, зародившиеся еще в 2025 году, не только не утихают, а набирают силу. Сложная финансовая ситуация теперь затронула и ведущих игроков отрасли.

Риволь Саммасов рассказал, что «Винзилинский завод керамзитового гравия» сократил производство минимум на 50% и ожидает еще большего снижения. Спикер назвал цель посещения форума — расширить клиентскую базу.

«Дела идут плохо. Сейчас производство сократили на 50%, и это еще только начало. Из-за этого вынуждены искать себе клиентов по форумам вроде этого», — признался в беседе с «НГ» бизнесмен.

По информации издания, компания ВЗКГ оказалась в числе первых промышленников региона, обнародовавших итоги 2025 года. Согласно бухгалтерской отчетности, производитель стройматериалов завершил год с убытком. При выручке в 3,4 млрд руб. потери предприятия превысили 140 млн руб.

Ранее сообщалось, что кузбасские компании закончили 2025 год с убытком 226 млрд руб.