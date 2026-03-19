Шахтеры в минусе на 223 млрд руб.: опубликованы шокирующие данные по прибылям и убыткам

Финансовое состояние предприятий Кемеровской области по итогам 2025 года продемонстрировало рекордное падение. Согласно данным Кемеровостата, сальдо прибылей и убытков местных компаний ушло в минус на 226 млрд руб. Для сравнения: годом ранее этот показатель был отрицательным, но лишь на 18,5 млрд, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, доля убыточных организаций достигла 37%, а их совокупный убыток превысил 320 млрд руб. Отрицательное сальдо горняков составило 223 млрд руб. Почти 77% угольных компаний региона работают в минус. Обрабатывающие производства тоже показали отрицательный результат — минус 13 млрд руб. при убытках в 31 млрд. Убыточны здесь 29% предприятий.

По информации издания, на этом фоне выделяется строительная отрасль: ее сальдо оказалось положительным — 6,2 млрд руб. при сравнительно небольшом убытке в 1,8 млрд. Тревожным сигналом стал и рост просроченной кредиторской задолженности. На конец декабря она достигла 241 млрд руб, причем 194 млрд из этой суммы приходится на долю угольщиков.

