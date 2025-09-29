«Делайте ваши ставки»: в Балашихе сняли на видео загадочного зверя

Как сообщил телеграм-канал «В Балашихе», жители микрорайона Алексеевская роща сняли на видео хищника, внешний вид которого вызвал оживленную дискуссию в Сети. Экспертным мнением поделился кандидат биологических наук, ветеринар Геннадий Злобин, сообщил REGIONS.

По информации издания, пользователи склонны думать, что на видео попала больная лиса. Догадки интернет-пользователей подтвердил эксперт.

«Лиса, койот или шакал — делайте ваши ставки», — написали авторы поста.

Ветеринар Геннадий Злобин пояснил, что нетипичный внешний вид животного, в частности состояние шерстного покрова, указывает на затянувшуюся линьку. По его словам, это является одним из признаков возможного заболевания. Специалист также отметил, что сам факт появления лисы в городской черте часто свидетельствует о проблемах со здоровьем.

«Лисы начинают линять летом. Процесс смены летней шубы на зимнюю, как правило, завершается до осени. Однако если животное слабое и голодное, то линька затягивается. Кроме того, больные и ослабленные особи могут линять местами, старая шерсть сходит не полностью, а лишь очагами», — рассказал ветеринар.

В связи с участившимися инцидентами появления диких зверей в населенных пунктах Министерство экологии и природопользования Московской области выпустило специальное предупреждение. В ведомстве напомнили, что лесные обитатели, в частности лисы и енотовидные собаки, могут быть переносчиками бешенства — опасного вирусного заболевания. Жителей призвали быть осторожными.

