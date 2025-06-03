Делегация Украины на встрече в Стамбуле подключила по телефону внешнего участника

Журналист РИА Новости стал свидетелем, как один из представителей украинской делегации во время начала переговорного процесса в Стамбуле включил громкую связь на телефоне во время звонка.

По информации издания, член украинской делегации сначала написал сообщение, затем позвонил неизвестному адресату и активировал опцию громкой связи. Журналисты не сразу покинули зал, где прошли переговоры. Они наблюдали, как со вступительным словом выступал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Предположительно, сторонний участник также слушал речь. Он мог в телефонном режиме продолжать следить за ходом переговоров.

По данным издания, в ходе переговоров стороны договорились об обмене пленными. В скором времени тяжелораненые, больные и пленные в возрасте до 25 лет будут возвращены домой. Общее количество пленных не должно превышать тысячу человек. Кроме того, стороны обменялись меморандумами. В документе Украина и Россия рассказали, на каких условиях готовы прекратить вооруженный конфликт.

Ранее политолог Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» спрогнозировал, когда может пройти встреча лидеров РФ, США и Украины.