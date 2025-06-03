Переговоры Путина, Трампа и Зеленского в Стамбуле: когда может пройти встреча лидеров РФ, США и Украины

Встреча президента США Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Турции сейчас невозможна из-за недоговороспособности Киева. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести встречу лидеров по урегулированию конфликта в формате традиционной «телефонной дипломатии», заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера. Однако политолог Аграновский считает, что сейчас нет смысла проводить подобные переговоры.

«Я думаю, что в обозримой перспективе такая встреча не состоится. И маловероятно, что состоится такой телефонный разговор, потому что на сегодня разговаривать не о чем, особенно с Зеленским. Сейчас этот человек недоговороспособен», — пояснил эксперт.

Фото: [ сommons.wikimedia/President Of Ukraine ]

Как отметил политолог, усилия Эрдогана и лидеров других стран в переговорном процессе имеют некую пользу, однако они рассматривают конфликт не с правильной позиции.

«Они практически ставят знак равенства между участниками конфликта, хотя у этого конфликта есть глубокие причины. Они исходят от украинского нынешнего режима и от его западных покровителей. Пока эти причины не будут устранены, переговоры и усилия разного рода стран не достигнут никакого успеха», — заявил специалист.

Прямые переговоры между Зеленским и Путиным сейчас невозможны, поскольку с лидером киевского режима говорить не о чем, считает эксперт.

«Путину надо опуститься до уровня Зеленского, чтобы с ним разговаривать, а он это не сделает. Разговаривать с этим человеком [президентом Украины] о чем-то конструктивном пока нельзя. Он не настроен на устранение причин конфликта. Пока Зеленский получает оружие, он настроен на то, чтобы продолжать боевые действия», — выразил мнение Аграновский.

Фото: [ istockphoto.com ]

При этом даже в случае проведения телефонного разговора ситуация от этого не изменится. И во многом это связано с неподобающим поведением украинского лидера, отметил эксперт.

«Зеленский ведет себя не как президент, а как какой-то пацан из подворотни», — заявил политолог.

Из-за такого поведения и недоговороспособности Украина потеряет еще больше, считает эксперт. Однако выполнение условий российского меморандума, представленного Киеву на переговорах в Стамбуле 2 июня, может изменить ситуацию. Одним из его условий является проведение демократических выборов на Украине, тогда переговоры с новым законно избранным президентом будут возможны.

«С новым лидером переговоры чисто теоретически возможны, но на сегодня этот пункт очень далек [от реальности]. В меморандуме вопрос стоит не просто о проведении выборов, а о демократических и недискриминационных выборах», — подчеркнул специалист.

В частности, на Украине необходимо дать допуск всем партиям, которые хотят принять участие в выборах. Однако перед этим Киеву необходимо выполнить и другие условия меморандума, иначе выборы будут сфабрикованы нынешним режимом, заключил Аграновский.

Ранее стало известно, что Киев планирует продолжить атаки внутри России в попытке изменить ход СВО.