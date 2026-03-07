Дело героя живет: как клуб «Сова» в Химках уже 20 лет воспитывает молодежь и помогает участникам СВО

В четверг, 5 марта, в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» состоялась встреча, которая собрала вокруг одного стола представителей власти и молодежных активистов, сообщила администрация округа.

Глава Химок Инна Федотова, депутат Государственной Думы Ирина Роднина, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и депутат местного совета Надежда Смирнова пришли, чтобы узнать о достижениях воспитанников военно-патриотического клуба «Сова» и обсудить планы на будущее.

«Воспитанники объединения — гордость нашего округа. И, конечно, для меня большая честь встретиться с ними лично, пообщаться, узнать, чем могу помочь. Планируем создать полноценную площадку, где ребята смогут проводить военно-полевые сборы, проводить большие соревнования. Впереди у нас много работы», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Ребята из клуба, а также приглашенные волонтеры Подмосковья и активисты «Молодой Гвардии» поделились своими успехами. За плечами — десятки гуманитарных миссий, сотни часов, потраченных на плетение маскировочных сетей, участие в патриотических флешмобах и поисковых экспедициях. Каждое направление работы здесь — не для галочки, а по зову сердца.

«На встрече мы обсудили важные вопросы, подвели итоги и наметили дальнейший вектор работы клуба. Сегодня мы говорили не только о работе клуба и волонтерских инициативах, но и о поддержке бойцов СВО и сохранении исторической памяти», – отметила Надежда Смирнова.

Отдельной темой разговора стало сохранение истории. В Химках уже появился памятник «Героям-защитникам Отечества», на фасадах зданий закреплены мемориальные доски в честь ветеранов Великой Отечественной и участников спецоперации. В школах округа продолжают открывать «Парты Героя», проводить уроки мужества — чтобы молодое поколение знало имена тех, кому обязано мирным небом.

Клуб «Сова» существует в Химках уже более 20 лет. Имя Дмитрия Кириллова, его основателя, стало символом верности присяге: он погиб в ходе спецоперации, выполняя боевую задачу. Сегодня эстафету приняла его вдова Ольга Кириллова. За плечами этой удивительной женщины — почти два десятилетия благотворительности. Она лауреат губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело», а с 2022 года координирует помощь бойцам и их семьям. Ее история — лучшее доказательство: настоящие герои живут до тех пор, пока жива память о них.

