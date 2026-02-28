В Химках прошло заседание Молодежного парламента Подмосковья

Химки стали центром притяжения для самой активной молодежи Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа. В выставочном комплексе «Артишок» прошло второе заседание Московского областного молодежного парламента. Сюда съехались молодые лидеры, которые уже сейчас участвуют в жизни региона и предлагают свежие идеи.

Гостей и участников встречи поприветствовала глава городского округа Инна Федотова. Она отметила, что Химки всегда рады видеть у себя энергичных и творческих ребят.

«Желаю вам плодотворной работы, новых идей и свершений. Пусть ваше стремление к переменам всегда находит отклик в сердцах людей и поддержку на всех уровнях», — обратилась она к собравшимся.

Вместе с ней работу парламента оценили депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель областного молодежного парламента Татьяна Некрасова, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и его заместитель Руслан Шаипов.

По словам Малиновского, такие встречи нужны, чтобы услышать голос молодежи.

«Ребята полны энергии и нестандартных идей. Они поднимают вопросы, которые реально волнуют их сверстников: от волонтерства и экологии до развития городской среды», — поделился он.

На заседании утвердили структуру и состав комитетов, выбрали пресс-секретаря и наметили планы на ближайшее время. Отдельно обсудили итоги круглого стола о запрете вейпов — эта тема сегодня волнует многих. Ребята внесли свои предложения по тому, как навести порядок в этой сфере.

Кульминацией встречи стал конкурс видео «Молодежь округа — это». Авторы лучших работ получили награды из рук почетных гостей.

Ранее сообщалось, что в Подольске утвердили план борьбы с наркотическими веществами среди школьников.